Facebook cria mapa para rastrear sintomas do coronavírus

O Facebook criou um mapa online para ajudar na identificação de novos casos de coronavírus. Desenvolvido em parceria com a Carnergie Mellon University, a ferramenta exibe o percentual de pessoas com sintomas da covid-19 que ainda não foram oficialmente diagnosticadas com a doença.

É possível filtrar por data e optar buscar por pessoas com sintomas da covid-19 ou de uma gripe comum. As informações são organizadas por condado. É possível observar que em Navajo County, no Arizona, 3,7% da população pode ter experimentado os sintomas da doença.

A companhia não revelou detalhes de como obtém esse tipo de dado. Em uma postagem na rede social, Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, afirmou que as informações são “dados agregados de uma pesquisa que está sendo feita com a Carnegie Mellon”.

Por enquanto, a plataforma exibe apenas dados de pessoas acima de 18 anos e que moram nos Estados Unidos. A previsão é de que nas próximas semanas outros países também tenham dados disponibilizados no site.