Facebook copia sucesso da China em seu novo aplicativo

São Paulo – De olho no público adolescente, que usa intensamente as redes sociais, o Facebook lançou na última semana o aplicativo Lasso, já disponível para Android e iPhone. O produto é concorrente direto do TikTok, app chinês que permite criar e editar vídeos divertidos de 15 segundos de duração e que tem feito sucesso entre os jovens pelo mundo.

Em 2018, apenas metade dos adolescentes entre 13 e 17 anos afirmaram que usam a rede social de Mark Zukerberg, contra 71% em 2014, segundo pesquisa do Pew Research Center.

Em quarto lugar, o Facebook perde para o YouTube (preferido por 85% dos entrevistados), Instagram (72%) e Snapchat (69%) no segmento, todos baseados em imagens e vídeos.

Foco em criação de conteúdo e cruzamento das plataformas

Assim como no TikTok, os usuários do Lasso podem se gravar dançando e fazendo sincronia labial com músicas, além de clipes mais curtos, semelhante ao Vine. “Estamos entusiasmados com o potencial aqui e reuniremos comentários de pessoas e criadores de conteúdo”, disse o Facebook ao site de tecnologia americano The Verge.

Os vídeos podem ser compartilhados como histórias no perfil do usuário no Facebook, e a opção para Instagram virá em breve. Apesar de recente, o app já conta com muito conteúdo, o que indica que uma versão para usuários beta possa ter sido testada por um tempo antes do lançamento oficial.