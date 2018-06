Facebook confirma usar movimentação do mouse para coletar dados

Em documento enviado ao Senado dos Estados Unidos, o Facebook respondeu perguntas feitas pelos parlamentares. São 228 páginas em que a companhia divulga a forma de utilização de dados dos usuários.

A empresa de Mark Zuckerberg relata em várias partes do documento como reúne dados concretos sobre os dispositivos do usuário e como faz uso dessa informação. Em computadores, por exemplo, um dos parâmetros mais avaliados pelo Facebook é a movimentação do mouse. Conhecido tradicionalmente por “mouse tracking”, o recurso serve para indicar o comportamento do usuário dentro de uma plataforma de software.

Em desktops, a plataforma controla os movimentos do cursor do mouse e também a abertura e fechamento de abas da internet. A companhia acrescenta entre parênteses que essa informação “pode ajudar a distinguir humanos de robôs”. E ressalta que o conteúdo colhido através de múltiplos dispositivos, como smartphones e TVs, é cruzada para “ajudar a proporcionar a mesma experiência personalizada onde quer que as pessoas usem o Facebook”

A nota não esclarece se a rede social usa os movimentos do mouse para algo além de distinguir humanos e robôs. No passado, a empresa foi acusada de testar métodos que usavam o “mouse tracking” para determinar onde, quando e por quanto tempo o usuário permanece em algum anúncio.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site AdNews