Facebook compra startup que pesquisa controle de movimentos com o cérebro

O Facebook anunciou na segunda-feira que comprou os laboratórios CTRL de Nova York, uma empresa que está explorando maneiras de as pessoas se comunicarem com computadores usando sinais cerebrais, em um acordo que a CNBC disse ter sido avaliado em 1 bilhão de dólares.

O vice-presidente de AR/VR do Facebook, Andrew Bosworth, anunciou o acordo em um post no Facebook.

Os CTRL-labs se juntarão à equipe do Facebook Reality Labs, disse Bosworth, sem fornecer detalhes financeiros.

O Facebook disse que pretende usar a tecnologia de interface neural dos laboratórios CTRL no desenvolvimento de uma pulseira que se conecta a outros dispositivos de forma intuitiva.

“A visão para este trabalho é uma pulseira que permite que as pessoas controlem seus dispositivos como uma extensão natural do movimento”, disse Bosworth.

“Esperamos construir esse tipo de tecnologia em escala e transformá-lo em produtos de consumo mais rapidamente”, acrescentou.

Relatos da mídia dizem que os laboratórios da CTRL estão trabalhando com ciência do cérebro e machine learning para criar interfaces para as pessoas controlarem e manipularem computadores pensando. Seu dispositivo de pulso em estágio de desenvolvimento usa sensores para rastrear gestos e atuaria como um dispositivo de entrada.

O Facebook não estava disponível imediatamente para comentar o valor da transação.