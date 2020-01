Facebook começa a testar novo visual da rede social; veja como vai ficar

São Paulo – O Facebook vai ganhar um novo visual em sua versão para computadores. A rede social de Mark Zuckerberg terá uma interface mais limpa, facilitando a organização de novos ícones que devem ser incorporados ao site.

De acordo com o CNET, o novo layout está sendo liberado de forma gradual para usuários selecionados pela plataforma em diversas partes do planeta. Ao logar na página, os internautas são surpreendidos por uma mensagem que informa se eles desejam testar o visual mais moderno com o objetivo de enviar críticas e sugestões para a companhia de Menlo Park.

Outra novidade será a possibilidade de trocar as cores de fundo da plataforma para um modo mais escuro. O recurso, que funciona quase como um modo noturno e que já está incorporado em dispositivos que utilizam iOS ou versão mais atualizadas do Android, chega finalmente ao PCs.

A previsão é de que as novidades no visual do Facebook cheguem aos usuários até o final do primeiro trimestre deste ano.