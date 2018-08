Washington – O Facebook Inc começou a pontuar seus usuários com base em sua confiabilidade na tentativa de combater a desinformação, informou o jornal The Washington Post nesta terça-feira, citando uma executiva da empresa.

A gigante das mídias sociais desenvolveu o sistema de classificação no ano passado, informou o jornal, citando uma entrevista com a gerente de produtos do Facebook, Tessa Lyons, que é encarregada dos esforços da empresa para identificar os usuários mal-intencionados.