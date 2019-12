Facebook aposta em compras em transmissões ao vivo

O Facebook adquiriu uma pequena startup de compras por vídeo este ano para ajudar a montar um recurso de loja ao vivo dentro do seu sistema Marketplace, segundo uma pessoa com conhecimento dos planos.

A empresa de redes sociais comprou a Packagd, empreendimento de cinco pessoas fundado por Eric Feng, ex-sócio da Kleiner Perkins Caufield & Byers. A maior parte delas ingressou no Facebook em setembro. A Packagd estava desenvolvendo um produto de compras em vídeos do YouTube. “Pense nisso como uma re-imaginação de canais de compras sem sair de casa”, disse Feng em entrevista em 2017 à Bloomberg Television.

A aquisição pelo Facebook não foi anunciada, mas a pequena equipe agora está trabalhando em um projeto para o Marketplace, que permitirá que os usuários façam compras enquanto assistem a transmissões ao vivo.

O Facebook testou um produto similar há um ano na Tailândia, mas não havia maneira de comprar mercadorias diretamente do vídeo e o projeto foi desativado, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Uma porta-voz do Facebook confirmou os trabalhos. “Como informamos no passado, estamos explorando formas de permitir que os compradores façam perguntas facilmente e façam encomendas em uma transmissão de vídeo ao vivo”, afirmou ela em comunicado.

As compras ao vivo estão ganhando popularidade, especialmente na China. A Alibaba Group Holding destacou o formato durante o Dia dos Solteiros, evento de promoções em massa que gerou US$ 38 bilhões em vendas este ano. Kim Kardashian anunciou um novo perfume via livestream para ajudar a promover o evento. A Amazon.com também explora vendas por vídeo.

Durante anos, o Facebook tentou tirar proveito do comércio eletrônico, sem muito sucesso. Seu Marketplace – uma espécie de lista de classificados para compra e venda de itens usados — foi lançado há três anos e tem quase 1 bilhão de usuários mensais. O Instagram, que pertence ao Facebook, avisou que as compras serão foco em 2020 e recentemente deu aos usuários a possibilidade de comprar diretamente das marcas dentro do aplicativo.

A Packagd levantou US$ 7,5 milhões junto à Kleiner Perkins, à Forerunner Ventures e à divisão GV da Alphabet.