Facebook anuncia mudanças no layout das páginas

São Paulo – O Facebook anunciou nesta segunda-feira (10) mudanças que objetivam simplificar o layout de páginas para facilitar o trabalho dos administradores.

Segundo a rede social, as mudanças pretendem ajudar os admins a encontrar as ferramentas que eles usam com mais frequência.

O anúncio vem pouco depois da maior rede social do mundo revelar mudanças no layout dos perfis pessoais.

Confira algumas das principais mudanças:

Colunas

Não há mais duas colunas para as atualizações, apenas uma que exibe a linha do tempo dos posts. Uma mudança que deixa a fanpage mais parecida com um perfil.

Já na coluna do lado esquerdo da linha do tempo, será possível observar as informações sobre o negócio, incluindo um mapa, número de telefone, URL do site, bem como fotos e vídeos.

Melhorias para quem anuncia

Se você utiliza o Facebook ads do Facebook, pode comemorar, pois o acesso às suas campanhas ficará facilitado. Não importa onde você está na página, poderá acessar as informações sobre os anúncios que estiverem no ar, além de novos likes, bem notificações não lidas e mensagens. Qualquer uma destas informações será “clicável” para que você obtenha detalhes sobre os dados.

A navegação no topo de página também está mais fácil. Achar suas atividades e modificar suas configurações está mais visível do que no layout antigo.

Comparações com outras páginas

Outra novidade será o Pages to Watch. A ferramenta, localizada dentro do Insights, permite que os administradores criem uma lista de páginas semelhantes à sua e compare o desempenho dos concorrentes.

Em relação às Tabs, o Facebook não esclarece em seu comunicado se elas estão no submenu “More” ou se simplesmente desapareceram. A primeira opção é mais plausível.