Facebook anuncia fim de três aplicativos

São Paulo – O Facebook anunciou o fim de três aplicativos que não atraíram muitos usuários. O mais conhecido no Brasil é o Hello, um app de telefone para smartphones Android que foi lançado no país em 2015. Ele permitia integrar os contatos da agenda do celular com seus devidos perfis na rede social e será descontinuado nas próximas semanas.

Outro que chega ao seu fim é o Moves, um app que monitoramento de atividades físicas. Ele também estava disponível no Brasil, mas sempre ficou escondido nas configurações do aplicativo principal do Facebook e requeria um download adicional.

O terceiro app que será descontinuado é o tbh, originário de uma compra que atraiu a atenção da mídia por ser um esforço da rede social para se reconectar com o público jovem. O tbh era uma rede social anônima com foco em universidades americanas.

A rede social informou, em nota, que vai apagar de seus servidores todos os dados dos três aplicativos dentro de 90 dias.

A justificativa da empresa para o fim dos serviços, que ainda têm usuários ativos, é a priorização de recursos que são mais usados pelo grande público.