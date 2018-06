Facebook ainda é evasivo sobre Cambridge Analytica e fake news

Londres – O Facebook continua sendo evasivo em suas respostas a uma comissão parlamentar britânica que examina um escândalo sobre o uso indevido de dados da empresa de mídia social pela Cambridge Analytica, afirmou o presidente do comitê nesta sexta-feira (29).

O comitê digital e de mídia do Reino Unido está examinando notícias falsas, e o que a consultoria, contratada pela campanha presidencial de 2016 de Donald Trump, fez com os dados do Facebook, que foram obtidos de forma inadequada.

A Cambridge Analytica disse que apagou os dados quando requisitada e não os usou na campanha de Trump. Também nega o trabalho remunerado na campanha pelo Brexit.

“O Facebook continua a exibir um padrão de comportamento evasivo -um padrão que emergiu ao longo de nossa investigação”, disse o presidente Damian Collins em resposta à mais recente carta do Facebook ao comitê, dizendo suas respostas sobre como ele monitora a propaganda política e seus recursos destinados à segurança eram inadequados.

“A empresa parece preferir um escrutínio mínimo e rigoroso… Vamos abordar este ponto como parte de nosso relatório provisório que será publicado oportunamente.”

O Facebook disse que saudou a oportunidade de ajudar o comitê em sua investigação.

“O vice-presidente de Tecnologia do Facebook, Mike Schroepfer, deu quase cinco horas de depoimento ao comitê em abril e nós respondemos a todas as perguntas enviadas pelo comitê”, disse uma porta-voz da rede social.

“Continuamos em contato com o comitê e o Sr. Collins para fornecer qualquer informação adicional que possam precisar.”