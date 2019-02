Explore a Terra Média, de O Senhor dos Anéis, com o Google

São Paulo – Fãs da obra do escritor britânico J.R.R Tolkien, o criador das obras O Senhor dos Anéis e O Hobbit, ganharam um presente do Google nesta semana: a empresa colocou no ar um mapa interativo de exploração da fictícia Terra Média. Usuários poderão acessá-lo direto do seu PC ou smartphone e em qualquer browser.

Mas a aventura pela Terra Média vai além deste mapa interativo desenvolvido pelo Google em parceria com a produtora Warner Bros. Pictures. Ao clicar nos diferentes lugares do mapa, o usuário é levado para locais como a Mata dos Trolls, Valfenda e Dol Gurdur. Segundo a empresa, novos pontos serão incluídos ao projeto nos próximos dias.

Ao clicar naquilo que deseja explorar, uma nova tela é aberta. Em Valfenda, por exemplo, uma narração conta um pouco da história do local e, ao arrastar a tela com o mouse, é possível conhecer os principais moradores de lá. Depois, uma espécie de game ainda permite a interação com diferentes elementos até que o usuário consiga canalizar a essência da natureza.

A iniciativa faz parte dos experimentos realizados pela empresa para seu navegador, o Google Chrome, e está disponível em português. Seu objetivo é promover o próximo filme da trilogia do O Hobbit, O Hobbit: A Desolação de Smaug, que chega aos cinemas em dezembro. Veja abaixo, um teaser que mostra mais sobre a jornada pela Terra Média.