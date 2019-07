Ao longo dos 4 000 quilômetros que separam o Rio Grande do Sul e o Ceará, mais de 1,4 milhão de pessoas, em mais de 350 cidades, de 16 estados e no Distrito Federal, são atendidas pelos serviços da Algar Telecom. Mas nem sempre foi assim.

Em 2014, a empresa partiu de Uberlândia (MG) na direção de Belo Horizonte (MG), Ribeirão Preto (SP) e São José do Rio Preto (SP). Na sequência, em 2016, seguiu rumo ao sul do país. E, em 2018, a ativação do cabo submarino Monet, que liga o Brasil aos Estados Unidos passando por Fortaleza, permitiu que o ciclo de expansão alcançasse uma nova direção: a região Nordeste, onde a empresa agora atua nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Para 2019, o objetivo é consolidar a presença nessas áreas e ampliar a atuação em outras localidades do Sul e do Sudeste. “Estamos trabalhando para mais um ano de crescimento no mercado B2B. Investimos na modernização da rede e na ampliação da oferta de fibra ótica. Só em 2018, foram construídos cerca de 11 100 quilômetros de redes, somando um total de 59 600 quilômetros de alcance”, conta Rodrigo Schuch, diretor de marketing da Algar.

Atendimento personalizado

Com a expansão, o principal foco da companhia está nas micro e pequenas empresas (MPEs), que, de acordo com Schuch, compõem um setor de grande relevância para a economia brasileira. “As MPEs representam 27% do Produto Interno Bruto e respondem por 98% das empresas, 50% dos empregos e 39% da folha de pagamento”, afirma. Ainda assim, explica ele, no mercado de telefonia, elas não contam com planos adequados para suas necessidades e precisam se ajustar a pacotes que foram pensados para o varejo ou para as corporações médias e grandes. E é exatamente essa lacuna que a Algar pretende preencher.

Fundada com foco em serviços de telefonia fixa, a empresa oferece, hoje, pacotes com soluções completas. Dessa forma, o cliente não precisa contratar de três a quatro fornecedores para ter acesso a serviços como internet, telefonia, tecnologia da informação (TI) e tecnologia da informação e comunicação (TIC). “No lugar de diferentes faturas, contratos e canais de relacionamento, nos posicionamos como um único fornecedor, full service, buscando sempre entender as necessidades do cliente, tanto na escolha da solução mais adequada ao seu negócio quanto na sua implantação e utilização”, complementa o diretor de marketing.

Soluções em nuvem

Entre os produtos que a Algar disponibiliza para pequenas e microempresas destacam-se as soluções de SaaS (Software as a Service) para atendimento de clientes e gestão financeira, além do serviço de Presença Digital, que consiste na construção de websites e contas de e-mails profissionais, um portfólio de conectividade e voz 100% em fibra óptica e soluções em cloud, como servidor virtual, backup e PABX – o que significa que, se a empresa sentir a necessidade de ampliar seu serviço de telefonia, por exemplo, não precisará comprar um novo sistema, bastará apenas baixar as novas linhas.

Para Schuch, um dos diferenciais da companhia é a preocupação em facilitar os processos de rotina para que os empresários mantenham o foco nos negócios. “Nossos serviços e produtos otimizam tempo e custos e facilitam a comunicação, tanto interna como externa. Esses benefícios ajudam as empresas a manter sua competitividade, uma vez que, ao simplificar tarefas administrativas e de back office, o empreendedor tem mais tempo para olhar estrategicamente para a sua atuação”, ressalta.

Quem já conhece a Algar aprova os seus serviços: entre os clientes empresariais o nível de satisfação é de 94%. Eles consideram que a companhia simplifica sua rotina, automatiza seus processos e, dessa forma, de fato gera eficiência na gestão de seus negócios.