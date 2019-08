Ex-chefe da Siri troca Apple pela Microsoft

São Paulo – Bill Stasior, que trabalhou na divisão da assistente pessoal Siri por quase uma década, está de saída da Apple. Ele assumirá um novo cargo na área de inteligência artificial da Microsoft. A informação foi divulgada pelo site The Information.

Stasior liderou o desenvolvimento da Siri durante um período de constantes trocas no comando da assistente pessoal do iPhone.

No ano passado, a Apple contratou John Giannandrea, que trabalhava com inteligência artificial no Google – empresa que tem o Google Assistente, presente em todos os smartphones com sistema Android recentes. O The Information reporta que a promoção de Giannandrea a vice-presidente da empresa, e responsável por projetos de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, afastou Stasior das atividades diárias relacionadas à Siri.

Na Microsoft, Stasior não irá trabalhar em projetos da Cortana, a assistente pessoal da empresa. Em vez disso, ele irá liderar um time de inteligência artificial na criadora do sistema Windows, mas seus projetos ainda estão sob sigilo.