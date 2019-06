EXAME discute hoje os avanços da tecnologia na área da saúde

São Paulo — EXAME realiza, nesta manhã de quarta-feira (12), em São Paulo, o EXAME Fórum Saúde. Nesta edição, o evento tem como tema “As tecnologias disruptivas para viver mais e melhor” e vai reunir especialistas para tratar sobre o impacto da tecnologia na gestão da saúde no Brasil.

O encontro, que acontecerá no Complexo Aché Cultural, na zona Oeste de São Paulo, será aberto com palestras sobre as tecnologias e as políticas públicas de saúde. Os convidados são José Henrique Germann e Fábio Vilas-Boas, secretários de saúde dos estados de São Paulo e da Bahia, respectivamente.

Em seguida, será feito um debate sobre o uso de registro eletrônico, inteligência artificial e de outras tecnologias para melhorar o atendimento e a gestão da saúde no Brasil. Foram convidados para essa conversa Orestes Pullin, presidente da Unimed do Brasil, Alexandre Chiavegatto Filho, diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva da Universidade de São Paulo (USP), e Lívia Cunha, fundadora da empresa Cuco Health.

A sessão seguinte conta com um talk show sobre os avanços e as promessas da pesquisa genômica. O tema será discutido por Dirce Carraro, líder do laboratório de Genômica e Biologia Molecular do A. C. Camargo Câncer Center.

O debate sobre o tema continua em seguida. Nessa vez, Dirce estará acompanhada de João Bosco, fundador da Genomika-Einstein, e de Carlos Alberto Iwata Marinelli, presidente do Laboratório Fleury para uma conversa sobre os novos diagnósticos e tratamentos resultantes da edição genética.

O último evento do dia é outro talk show. O assunto, nessa vez, será a ética e a proteção de dados na medicina no futuro. Quem vai explorar o tema será Mayana Zatz, coordenadora do Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano e Células-Tronco da USP.

Acompanhe a cobertura do EXAME Fórum Saúde no site EXAME.