Evento de jogos Brasil Game Show anuncia datas para 2020

São Paulo – A Brasil Game Show, que terá sua 12ª edição em 2020, já tem data marcada: neste ano, o evento será entre os dias 8 e 12 de outubro, começando em uma quinta-feira e terminando em uma segunda-feira. A convenção focada em jogos eletrônicos é a maior da América Latina, e contou com mais de 300 mil pessoas durante os cinco dias de evento no ano passado.

Na última sexta-feira, as primeiras informações sobre a edição de 2020 foram divulgadas. Além da data, também foi confirmado que o evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, novamente.

Em 2019, empresas como PlayStation, Epic Games, Nintendo e Xbox marcaram presença na feira com games e experiências inéditas, como Luigi’s Mansion 3, Gears 5, Fifa 20, Final Fantasy 7, entre outros. Marcas como Facebook, YouTube e Logitech, que comercializa e produz acessórios para videogames e computadores, também tiveram estandes próprios na feira.

Confira, abaixo, o vídeo de divulgação para a próxima edição:

E nesta segunda-feira (27), a pré-venda de ingressos foi divulgada: exclusivamente para clientes Banco do Brasil, a venda antecipada terá início no dia 4 de fevereiro. Para um único dia, a meia-entrada dos ingressos individuais custará 59 reais, enquanto a meia-entrada do ingresso que dá direito aos quatro dias de evento custará 177 reais. A pré-venda irá durar até o dia 27 de fevereiro.

A venda geral deverá ser anunciada em breve, assim como as principais atrações da BGS 2020. Confira mais informações no site oficial.