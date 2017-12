EUA terá “cibersoldados” em todos os campos de batalha

O Exército dos Estados Unidos está se preparando para enviar equipes de cibersoldados ao campo de batalha, informaram nesta quarta-feira executivos da Cybercom, o comando militar americano especializado em guerra de informática.

Apesar das Forças Armadas existirem para atacar e destruir o inimigo, a ideia é utilizar meios não letais para “distrair, criar confusão e assumir o controle” no campo de batalha, explicou à imprensa o coronel Robert Ryan, comandante de uma brigada de combate baseada no Havaí, que trabalhou com alguns cibersoldados do Exército americano.

Estes novos soldados foram integrados, durante seis meses, a unidades de infantaria para a elaboração de programas informáticos ajustados às necessidades de cada grupo, que depois foram testados em exercícios adaptados, explicou o coronel William Hartman, que integra o Cybercom.

Os exercícios, realizados no principal centro de treinamento do Exército, no sul da Califórnia, começaram há cerca de três anos.

Em maio passado, durante uma audiência no Congresso, responsáveis do Pentágono revelaram que especialistas do Cybercom tiveram seu batismo de fogo contra o grupo Estado Islâmico (EI) na Síria.

Segundo The New York Times, os cibersoldados foram capazes de colocar “implantes” nas redes do EI para monitorar as comunicações dos jihadistas e, em alguns casos, conseguiram introduzir ou modificar ordens para combatentes que foram imediatamente bombardeados.