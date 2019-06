Estudo mostra que Brasil ainda carece de inovação na indústria

São Paulo – Um estudo sobre inovação realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e que conta com as opiniões de presidentes e vice-presidentes de 100 empresas de grande, médio e pequeno porte no Brasil, e no qual a EXAME obteve acesso antecipado, revela que apenas 6% dos executivos consideram a indústria brasileira muito inovadora. É uma queda considerável em relação ao percentual de 14% registrado em 2015.

A pesquisa, que será detalhada no 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, entre os dias 10 e 11 de junho, aponta ainda que, para 49% dos empresários, o grau de inovação na indústria brasileira é considerado baixo ou muito baixo.

Para efeito de comparação 78% dos entrevistados credita aos Estados Unidos o título de país referência no assunto. A Alemanha, em segundo lugar, foi lembrada por 35% dos empreendedores. Israel, China e Japão fecham o ranking dos cinco país mais inovadores descritos no estudo.

Diversos motivos foram lembrados para explicar os resultados brasileiros. Para 25% dos entrevistados, o Brasil carece de uma cultura de inovação. Já 18,8% dos empresários culparam a falta de financiamento e de investimentos na área. A crise econômica, por outro lado, foi o maior obstáculo descrito por 14,6% dos presidentes e vice-presidentes procurados.

A pesquisa também detalhou alguns fatores externos às empresas que atrapalham o caminho da inovação no País. Entre eles, foram lembrados problemas como a falta de financiamento, o excesso de burocracia e a baixa qualificação da mão de obra contratada. “A qualidade da educação básica do ensino superior é um fator diretamente relacionado ao grau de inovação de uma economia”, afirma Gianna Sagazio, diretora de inovação da CNI.

Apesar da avaliação negativa, 96% dos empresários entrevistados pela CNI disseram que a inovação segue como um parte estratégica de seus empresas e 54% consideram seus negócios inovadores ou muito inovadores.