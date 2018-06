Estes são os smartphones recomendados pelo Google para empresas

São Paulo – O Google mantém uma lista de smartphones com sistema Android recomendados para empresas, que é atualizada de tempos em tempos. A mais recente indica aparelhos da Sony, BlackBerry, Nokia, Google (é claro), LG, Motorola e Huawei.

O programa leva em conta fatores como ter Android 7.0, com garantia de uma atualização de sistema operacional; atualizações de segurança fornecidas regularmente (até 90 dias depois de liberadas pelo Google); e ter ao menos 32 GB de espaço bruto na memória, além de 2 GB de RAM.

Os aparelhos recomendados pelo Google são os seguintes:

BlackBerry: Motion e KEYone;

Google: Pixel, Pixel XL, Pixel 2 e Pixel 2 XL;

Huawei: P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, P10, P10 Plus, P10 Lite, MediaPad M5 e P smart;

LG: G6 e V30;

Motorola: Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z3 Play, Moto X4 e Moto Z2 Force;

HMD: Nokia 6, Nokia 7 Plus, Nokia 8, Nokia 8 Sirocco, Nokia 3.1 e Nokia 5.1;

Sharp: Aquos Sense SH-01K;

Sonim: XP8 ;

Sony: Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XZ Premium, Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra

Nem dos aparelhos é da Samsung, fabricante que mais vende smartphones com sistema Android globalmente. Por outro lado, a Sony é a empresa com mais modelos na lista do Google, apesar de vender menos do que a rival sul-coreana.

Vale notar que a Huawei não atua no Brasil no momento, apesar de ter fechado um acordo com a Positivo para trazer seus smartphones ao país. Google, Sharp, HMD, Sonim não estão no segmento de celulares no mercado nacional.