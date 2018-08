Estes são os smartphones mais velozes para recarregar a bateria

São Paulo – Os smartphones com sistema Android, de diversas fabricantes, venceram os iPhones mais recentes em um teste de velocidade de recarga de baterias. Os primeiros colocados são aparelhos que ainda não estão disponíveis no Brasil: Huawei P20 Pro, OnePlus 6 e Mate 10 Pro.

O Galaxy Note9, que chegará ao mercado nacional em breve, o Moto Z3 Play e o Galaxy S8+ foram os três melhores colocados na análise feita pelo site especializado Phone Arena. Os iPhones, por outro lado, ficaram com as três últimas posições, sendo assim, os mais lentos entre os avaliados.

O motivo para isso é o fato de que a Apple não oferece aos consumidores carregadores apropriados para recargas velozes junto com os seus smartphones. Eles precisam ser comprados separadamente, e os critérios do teste determinavam que o carregador que acompanha o produto na caixa fosse usado para medir o tempo de recarga. Essa estratégia de negócios também afetou os resultados dos smartphones da Sony.

O caso da Samsung é particular. A empresa promoveu o seu primeiro grande recall e suspensão de vendas de um smartphone em 2016, com problemas de baterias explosivas do Galaxy Note 7. Agora, dois anos depois, a companhia tem a mesma linha de aparelhos no topo do ranking de velocidade de baterias e conseguiu aumentar novamente a capacidade de contenção de carga, como havia feito no Note 7–desta vez, sem os problemas do passado.

Veja a lista completa de smartphones Android que superaram os iPhones, incluindo o iPhone X, 8 e 8 Plus, no quesito velocidade de recarga da bateria.