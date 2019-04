Estes são os principais benefícios da conexão 5G

São Paulo – Depois da internet 4G, vem aí a conexão móvel 5G. Países como Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão já devem receber seus primeiros serviços de telefonia compatíveis neste ano. Globalmente, os smartphones para essa nova tendência já começaram a chegar. A Motorola possui um módulo que dá 5G aos seus aparelhos mais sofisticados e a Samsung já vende um modelo do seu celular topo de linha, o Galaxy S10, que tem suporte ao 5G.

Mas qual será o impacto disso na forma como usamos smartphones e serviços em geral atualmente? O mercado já se prepara para as mudanças que serão causadas por esse novo padrão de conexão. EXAME listou alguns dos principais impactos do 5G para o consumidor. Confira a seguir.

Aumento da velocidade da internet

O principal fato sobre a chegada do 5G é que ele terá um grande impacto na rapidez das navegações – espera-se que seja dezenas de vezes mais veloz do que o 4G. A velocidade poderá chegar a 1 gigabit por segundo, o que permitiria o download de grandes arquivos e um piscar de olhos; por exemplo, um download que geralmente dura 6 minutos, passará a durar cerca de 15 segundos.

Serviço de saúde à distância

Para procedimentos médicos, o serviço 5G será útil quando a consulta tiver ser que realizada com médico e paciente estando a quilômetros de distância. Isso aconteceria por meio de um dispositivo que passa as informações sobre o paciente em questão de segundos para o médico. Essa via rápida para conteúdos médicos é oferecida pelo 5G.

Fora isso, devido à baixa latência oferecida por essa rede móvel – tempo entre um comando no mundo físico e uma resposta no mundo –, até mesmo cirurgias poderão ser realizadas à distância. Para isso, serão necessários robôs-cirurgiões adequados e compatíveis com 5G.

Videoconferências realistas

Com o 4G, as chamadas por vídeo já possuem uma boa conexão e uma imagem em alta definição. Com o 5G, as conferências em vídeo serão mais realistas do que as atuais. Não haverá atrasos na comunicação. Será como se as pessoas estivessem conversando no mesmo ambiente físico.

Resultados instantâneos em buscas virtuais

Em filmes de ficção científica, é comum vermos personagens realizando buscas na internet e recebendo resultados precisos em pouquíssimos segundos. O que parecia uma realidade distante, será alcançada com as redes 5G: páginas que demoram cerca de três segundos para carregar passarão a apresentar resultados imediatamente.

E no Brasil?

Apesar de 2019 já ser o ano do 5G em outros países, o Brasil só deve ter serviços de conexão 5G no ano que vem. O país ainda precisa definir as frequências que serão usadas para a transmissão do sinal de internet. Por isso, os consumidores brasileiros só devem ter acesso aos benefícios da conexão a partir de 2020.