Estes são os melhores apps de 2017, de acordo com o Google

São Paulo – O Google usou o primeiro dia de dezembro para divulgar sua lista de melhores apps e jogos. O vencedor foi Socratic, app que ajuda no aprendizado de matemática.

“Socratic faz um dos melhores usos da inteligência artificial. Basta fazer uma pergunta, e ele fará uma curadoria com as informações que o usuário precisa saber para respondê-la”, afirma o Google em um comunicado.

A lista (completa abaixo) traz ainda apps divididos em categorias, como mais divertidos, apps sociais, entre outros.

Alguns velhos conhecidos como Airbnb, Snapchat e Pinterest estão na lista. Ao lado deles, no entanto, aparecem algumas sugestões menos conhecidas do público. Alguns apps do próprio Google, como o mensageiro Allo e o Google Earth, dão um ar de “curtiu a própria foto no Instagram” à lista.

Já o jogo favorito do Google em 2017 foi CATS: Crash Arena Turbo Stars. “Em CATS, o usuário planeja, constrói e coloca seus veículos para competir em emocionantes batalhas comandadas por felinos. Foi essa mecânica que fez dele o jogo do ano.”

Veja a lista completa abaixo.

Apps

Melhor app

Socratic – Ajuda para Matemática e Dever de Casa

Os mais divertidos

PicsArt Animator: Gif & Video

Hooked -Chat Stories

Multishow Play

Incolor Adobe Photoshop Sketch

Os melhores apps sociais

Tandem: aprenda ingles e espanhol grátis

Strava GPS Correr Ciclismo

LIKE

Cookpad – Receitas Caseiras

Allo

Os melhores ajudantes diários

Notebook – Tomar notas

Journey – Diário, Jornal

Today Weather – Previsão, Radar & Alertas Severo

Step Counter – Pedometer Free & Calorie Counter

UberEats

Os mais inovadores

Pinterest

Snapchat

Google Earth

Be My Eyes – helping the blind

Bitcoin Wallet – Coinbase

Os melhores tesouros escondidos

Socratic – Ajuda para Matemática e Dever de Casa

AirBnb

CastBox: Podcast Gratuito

Medite.se

Sons Relaxantes da natureza para mim

Os melhores para crianças

Star Walk 2: Astronomia em português para crianças

Idiomas para Crianças | Mondly

Cidade Sago Mini

A Vida no Toca: Escritório

Dr. Panda Café Freemium

Os mais populares

Messenger Lite: ligações e mensagens gratuitas

Photo Editor – Photo Effects & Filter & Sticke

Kwai -Make Video Story Free

Selfie Camera – Filter & Sticker & Photo Editor

MagiMobile – Magiespadas

Games

O melhor jogo

CATS: Crash Arena Turbo Stars

Os mais competitivos

Clash Royale

Transformers: Lutadores

Football Strike – Multiplayer Soccer

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Injustice 2

Os mais sociais

Animal Crossing

Bit Heroes

Minecraft

Pictionary

Pokemon Go

Os melhores indie

Westy West

Star Vikings

Iron Marines

Postknight Spaceplan

Os mais inovadores

Last Day on Earth: Survival

Build a Bridge!

Shadowmatic

After the End

Battlejack

Os melhor para pegar e jogar

Cooking Craze

Bubble Witch 3 Saga

Homescapes

Cody Cross

Once Upon a Tower

Os melhores para crianças

Toca Life: Hospital

Pequeno panda Restaurante

Moranguinho Penteado de Férias

Rhythm and Bears

Dr Panda Café

Os mais populares

Fidget Spinner

Super Mario Run

My Talking Hank

Magic Tiles 3

Yu-Gi-Oh! Duel Links