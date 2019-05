Estes são os dez países que mais usam o Instagram

São Paulo – O Brasil ocupa a segunda posição no ranking global de número de usuários do aplicativo Instagram, ficando atrás apenas dos Estados Unidos – mercado onde o app foi criado.

O mercado brasileiro conta com 66 milhões de usuários, quase a metade dos 110 milhões de pessoas que usam o aplicativo nos EUA. Por pouco, o Brasil está à frente da Índia, que tem 64 milhões de usuários. Os números são referentes ao mês de abril deste ano e foram reunidos pelo site Statista a partir de plataformas de monitoramento de redes sociais, como We Are Social, Hootsuite e DataReportal.

No total, o Instagram conta com 1 bilhão de usuários – um marco histórico da empresa que foi reportado em junho de 2018. Entre os conteúdos que mais atraem a atenção de usuários estão fotos de viagens, atletas e celebridades. São os influenciadores digitais dessas categorias os que têm os maiores números de seguidores no Instagram atualmente.

Confira a lista de países onde o Instagram foi mais usado no mês de abril a seguir.



