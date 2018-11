Estes são os celulares mais procurados na semana da Black Friday 2018

São Paulo – A empresa de comparação de preços Zoom divulgou nesta quarta-feira (21) um ranking dos dez celulares mais procurados em sua plataforma digital na semana da Black Friday. O primeiro colocado é o smartphone Galaxy J8, da Samsung, um produto de categoria intermediária-avançada dentro do portfólio da empresa. Ele rivaliza com o segundo colocado, o Moto G6 Plus, da Motorola.

Todos os smartphones que aparecem na lista são opções que usam sistema Android e a variação de preço é de 683,10 reais a 1.979,16 reais. O produto mais caro é o Galaxy S8, o smartphone topo de linha da Samsung para o primeiro semestre de 2017. Já o mais barato é o J5 Prime, um aparelho intermediário que foi lançado em meados do ano passado.

O levantamento da Zoom abrange produtos de 400 lojas que a empresa julga confiáveis. No total, o site lista mais de 11 milhões de ofertas.

A lista desta semana já se mostra bem diferente da que a empresa divulgou no começo de novembro, que continha dados de outubro.

Veja a seguir o ranking dos dez smartphones mais procurados na semana da Black Friday.