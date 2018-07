Estes são os 10 apps para iPhone e iPad mais baixados da história

São Paulo – A App Store, loja de aplicativos do iPhone, completa sua primeira década de existência neste mês de julho. Ao longo da sua história, ela ajudou a projetar ao sucesso empresas que criaram apps que hoje são famosos, e, talvez, já velhos conhecidos, como WhatsApp, Facebook, Telegram e Minecraft. Um novo relatório da consultoria SensorTower consolidou dados dos últimos de 2010 a 2018 e indicou os aplicativos gratuitos e pagos mais populares nos iPhones e iPads.

O vencedor é o WhatsApp, que aparece no topo da lista das opções grátis e também em sexto lugar no ranking de opções pagas. Nesse período, a empresa mudou seu modelo de negócios e passou a ser totalmente gratuito. Até 2016, ele exigia uma anuidade de 1 dólar–ainda que usuários de smartphones Android relatam nunca terem sido efetivamente cobrados.

Entre as opções gratuitas, o Google aparece apenas com o aplicativo do YouTube, enquanto o Facebook entrou no ranking com 4 de seus apps: Facebook (rede social), Messenger, WhatsApp e Instagram. Nem o Gmail, Drive ou Fotos entraram no recorte feito pelo levantamento da SensorTower.

Veja a lista de apps gratuitos que mais estiveram entre os mais baixados nos últimos oito anos.

–

No ranking pago, os apps de mensagens não os são dominantes, mas sim os jogos. Minecraft, da Microsoft, ficou no topo. O jogo tem uma estratégia diferente da que a empresa usava no passado: em vez de estar disponível apenas em seus produtos, o game está por toda parte, com versões para smartphones, tablets, PCs, consoles e portáteis.

Os apps de ajustes de imagens Facetune e Afterlight foram alguns dos principais apps que se mantiveram na lista dos mais baixados ao longo do tempo. Veja o ranking completo a seguir.