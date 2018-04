Estes assentos superespremidos de avião são o seu pior pesadelo de férias

São Paulo – Uma companhia italiana está criando o que pode ser o seu pior pesadelo para as férias: uma nova forma de distribuir assentos em um avião que permite acomodar até 20% mais passageiros.

Como você provavelmente já deduziu, essas acomodações extras chegam graças a menos espaço disponível para cada passageiro. É o que a Aviointeriors chama de “ultra densidade”.

O projeto Skyrider 2.0 tira espaço entre as cadeiras ao mesmo tempo que dá sustentação para que os passageiros fiquem em uma posição mais vertical, quase de pé, diminuindo a necessidade de espaço entre as fileiras.

Diferentemente das fileiras tradicionais, o projeto usa o teto do espaço interna da aeronave para sustentação dos assentos.

De acordo com a empresa italiana, é possível conseguir espaço para pernas de cerca de 58 centímetros.

Para comparação, algumas das poltronas com menos espaço hoje têm cerca de 74 centímetros—a Latam opera alguns dos voos com menos espaço no mundo, de acordo com o site SeatGuru, com apenas 71 centímetros para as pernas, um latifúndio em comparação aos 58 centímetros propostos.

Outro benefício do sistema de assentos é seu peso reduzido. Em comparação com soluções tradicionais, ele pode pesar até 50% menos. O número é bastante relevante, principalmente para companhias low-cost, que buscam máxima eficiência.

Essa não é a primeira tentativa da empresa italiana de vender soluções superespremidas a companhias aéreas. Na primeira vez, a ideia não ganhou muito adeptos.