Este smartphone tem a melhor tela do mercado

São Paulo – Recém-lançado, o smartphone Android Galaxy Note9, da Samsung, possui a melhor tela do mercado na atualidade. A análise é da DisplayMate Technologies Corporation, empresa que avalia displays de celulares.

De acordo com o presidente Raymond M. Soneira, o aparelho da Samsung possui a mais avançada tela OLED com um design Full Screen (tela cheia).

“Essa mudança de ênfase de primariamente melhorar a performance de hardware do display para a melhoria da qualidade de imagem e precisão de cores de modo geral no display é um passo importante que a DisplayMate Tecnologies tem solicitado por muitos anos na nossa série de artigos sobre tecnologia de telas, então, é ótimo ver que as fabricantes estejam melhorando e, desse modo, competindo segundo essas métricas”, de acordo com Soneira.

Além da melhoria na tela OLED, que a empresa considera ter hoje tremenda vantagem sobre as LCD, a Samsung deu 27% a mais de brilho na tela do Galaxy Note9, quando ativo o modo de alta luminosidade, em relação ao seu antecessor, o Galaxy Note8, do ano passado. A medida facilita a vida de quem precisa ver conteúdos no smartphone sob luz solar.

O aparelho atingiu recordes no histórico de testes da DisplayMate, como o de precisão de cores, brilho, pico de luminosidade e o de pequenas variações na coloração sob diferentes ângulos de visão.

Vale notar que ainda é preciso aguardar por testes de outros produtos em 2018 para determinar qual empresa possui o melhor display do ano. A Apple, por exemplo, ainda tem iPhones a apresentar em setembro.