Este é o recurso que mais agradou os donos de iPhones e iPads

São Paulo – Lançado no ano passado, o recurso de compartilhamento de capturas de telas ágil do iOS, para iPhones e iPads, é o que mais teve feedbacks positivos de seus usuários, de acordo com a Apple.

A função permite, por exemplo, rapidamente obter a imagem de um mapa no Apple Maps sobre a qual o usuário pode escrever para demarcar um ponto de encontro ou sua localização.

O recurso está disponível em iPhones e iPads e, na versão mais recente do tablet de entrada da Apple, ele pode ser usado em conjunto com o Apple Pencil, uma espécie de caneta inteligente que reconhece diferentes tipos de pressão sobre a tela.

O resultado pode ser compartilhado com seus amigos a partir da própria área de captura de tela ou então salvo na galeria que você compartilhe com alguém em algum outro momento.