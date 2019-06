Este é o pior momento para comprar um videogame. Entenda

São Paulo – Para os aficionados em jogos digitais, é extremamente tentador garantir os consoles de última geração – ainda que alguns anos depois do seu lançamento. Porém, garantir um videogame não é um investimento barato. Atualmente, os preços dos consoles Xbox One e Playstation 4 estão entre 1.200 e 1.700 reais. Com os lançamentos de jogos exclusivos para estes aparelhos chegando em sua reta final, é melhor pensar duas vezes antes de gastar as economias do mês.

Ainda que ter a experiência de jogar o novo Mortal Kombat ou o último Red Dead Redemption seja uma ideia atrativa, é uma boa ideia esperar os consoles com a função “cross-generation play” chegarem ao mercado. Os novos consoles das grandes companhias de eletrônicos – PlayStation 5 e o próximo Xbox – possibilitarão que o usuário os utilize para jogar games antigos. Isto é, se o indivíduo ainda possuir jogos de PlayStation 3, ele poderá jogá-los novamente na quinta geração do aparelho.

Além do novo PlayStation, existem rumores de que o próximo Xbox também terá essa função. O novo console da Microsoft deve ser similar aos anteriores, mas com algumas melhorias e a adição de novas ferramentas. Ambos os consoles devem chegar a alguns mercados no próximo ano, ou seja, é melhor salvar o dinheiro para os videogames da próxima geração.

Isso pode não parecer novidade, já que os consoles citados acima foram lançados em 2013, e boatos de sucessores já existem há algum tempo. No entanto, não são apenas os aparelhos lançados no início da década que sofrerão alterações significativas. O Nintendo Switch, que chegou às lojas no início de 2017, também pode receber uma nova versão.

Rumores indicam que a Nintendo pode estar trabalhando em duas novas versões do aparelho. A primeira, que pode ser lançada neste ano, será apenas uma versão menor do Switch já existente, tornando-o mais fácil de carregar. Já a segunda versão seria mais potente, mas pode ter sido cancelada devido à revisões que estão sendo feitas no console original.

Jogos sem videogame

Porém, os consoles não serão os únicos a apresentarem novidades a partir de agora. O Google revelou, no início do mês, que lançará a sua própria plataforma interativa de jogos, chamada Google Stadia. Para ter acesso ao serviço, o usuário só precisará de seu smartphone, computador, ou um Chromecast (dispositivo que dá recursos conectados à Internet para TVs comuns). Os jogadores poderão levar seus games para todo e qualquer lugar, sem a necessidade de possuírem algum objeto além.

De acordo com a empresa de análise de dados GlobalData, o mercado de jogos eletrônicos para smartphones deverá valer 140 bilhões de dólares em 2025, enquanto o de consoles – como Nintendo, PlayStation e Xbox – deve estabilizar entre 70 e 80 bilhões de dólares. Ambas as previsões são em nível mundial. Ainda assim, há quem prefira jogar da maneira tradicional. Um exemplo é o jogo “Super Mario Odyssey”. Exclusivo do Nintendo Switch, o título vendeu mais de 10 milhões de cópias oficiais.

Com tantas novas atualizações, serviços e consoles chegando para os fãs de videogame, fica difícil prever quais serão os favoritos da próxima geração. A expectativa é que a indústria se adapte ao universo virtual, adote novas tecnologias – como a realidade virtual – e desenvolva um visual gráfico mais realista. O aparelho pelo qual o público preferirá jogar ainda é uma informação incerta, embora estudos e estatísticas apontem para aparelhos portáteis.