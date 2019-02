Este copo inteligente consegue dizer o que você está bebendo

São Paulo – Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou as bebidas como uma das principais fontes de calorias. De olho nisso, um novo gadget promete ajudar a quem quiser monitorar esta parte de sua dieta.

Criado pela startup Mark One, o Vessyl é um copo inteligente. Além de ser capaz de identificar o tipo de bebida que está dentro dele, o dispositivo revela ao usuário quantas calorias e a quantidade de cafeína presente no líquido – entre outros indicadores.

“Nós queríamos criar algo que fosse belo, funcional e durável – mas que também pudesse estar confortavelmente numa mesa de trabalho”, afirmou sobre o produto Eunice Joung, diretora criativa da startup Mark One – em vídeo (em inglês) sobre o produto divulgado no YouTube.

//www.youtube.com/embed/lu4ukHmXKFU

Vessyl

Açúcar, gordura, proteína e sódio estão entre as substâncias identificadas pelo Vessyl. No gadget, uma linha iluminada indica ainda ao usuário seus níveis de hidratação – apontando a ele o quanto falta ingerir para bater sua meta diária, também calculada pelo dispositivo.

“O Vessyl demorou sete anos para ser desenvolvido”, afirma Justin Lee, co-fundador da Mark One. De acordo com Lee, a ideia de criar o gadget surgiu quando ele percebeu que havia várias ferramentas para monitorar atividade física – mas poucas voltadas para o acompanhamento do consumo de calorias.

Por meio de uma conexão via Bluetooth, o Vessyl pode ser sincronizado a outros gadgets – como smartphones e pulseiras inteligentes. Atualmente, o copo está à venda na internet por 99 dólares.