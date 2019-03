Estas três startups de tecnologia receberam investimento de R$ 1 mi

São Paulo – Duas fintechs e uma startup de terapia online receberam um investimento que soma 1 milhão de reais da Superjobs, venture capital que conta, agora, com 33 empresas em seu portfólio.

Uma delas é a Firgun, plataforma de crédito coletivo (peer-to-peer) para pequenas empresas de empreendedores de baixa renda. O objetivo é atender a uma parcela do público que pode não conseguir financiamentos da forma tradicional em bancos.

Já a Rocketpass é voltada ao setor de meios de pagamentos, controle de acesso e emissão de bilhetes. O foco são os eventos de médio e grande porte, ramo no qual atua desde 2015.

A terceira a receber o aporte da Superjobs é a Vittude, uma plataforma que conecta psicólogos a pacientes. Ela oferece aconselhamento via chat e também trabalha com atendimentos presenciais. A startup rivaliza com a FalaFreud, que também atua no Brasil, mas com atendimento prioritariamente via internet.

André Martins, publicitário e cofundador da Superjobs, vê que as empresas têm ligação com sua proposta de negócios, uma vez que eles têm impacto direto nas vidas das pessoas. “Estamos expandindo o nosso portfólio e investindo em negócios que têm impacto direto na vida das pessoas”, diz, em nota, Martins, que fundou o venture capital junto com o administrador de empresas Marcos Botelho, em 2016.