Estas são as TVs que a Netflix recomenda para você assistir à Netflix

São Paulo – A Netflix publicou uma lista de TVs recomendadas para quem deseja usar sua plataforma de vídeos online e ter uma boa experiência. Na lista de 2018, aparecem apenas modelos das fabricantes LG e Sony–mas esta é a primeira leva de recomendações da empresa.

Toda a linha LG 4K UHD TVs com sistema webOS 4.0 é recomendada pela companhia. No caso, da Sony, a lista incluir os modelos W800F / WF800, que têm sistema Android TV.

Os critérios adotados pela empresa para determinar quais televisores são recomendados são os seguintes:

– Ter o app da Netflix atualizado;

– Oferecer uma boa resolução em Full HD (1080p);

– Fácil acesso ao ícone da Netflix no sistema da TV;

– Abertura rápida do aplicativo;

– A presença de um botão físico da Netflix no controle remoto;

– Retomada fácil de um vídeo a partir do último ponto assistido;

– Disponibilidade de uso imediato do app logo que a TV é ligada.

No ano passado, a companhia já havia recomendado outros modelos de televisores. No caso da Samsung, são as linhas 7 Series, 8 Series, 9 Series e Q Series. No da LG, são os modelos UJ6300, UJ6500, SJ8000, SJ8500, SJ9500, UJ7500, B7, E7 e G7. Por último, no caso da Sony, são as TVs X850E, X900E, X930E, X940E, A1E, X800E, X805E, X806E, X807E, X855E, X857E, X905E, X907E, X945E e X947E.

Vale notar que a LG tem um relacionamento diferenciado com a Netflix em termos de marketing em relação a outras fabricantes. A empresa, por exemplo, lançou no ano passado Smart TVs que já ofereciam assinatura da plataforma de filmes e séries por seis meses.