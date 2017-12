Estas são as linguagens de programação para ficar de olho em 2018

São Paulo – Se uma das suas promessas para o ano novo é aprender a programar, escolher as linguagens que têm mais demanda podem ajudar você a atingir seus objetivos, seja criar aplicativos, ganhar mais dinheiro ou fazer uma transição de carreira.

O Coding Dojo, site que oferece treinamento e mentoria de carreira, listou 7 linguagens importantes para o ano de 2018.

A lista foi elaborada com base nas vagas disponíveis em um site de empregos chamado Indeed.com. Por conta disso, muitas linguagens populares ou com demanda crescente não aparecem.

Veja a seguir quais são as principais linguagens de programação para ficar de olho em 2018, segundo o Coding Dojo.

Java

Apesar de passar por uma fase de redução de postos de trabalho relacionados a essa linguagem, o Java ainda é a mais importante. Aplicativos para os smartphones e tablets Android são baseados nessa linguagem e 90% das empresas das 500 mais da Fortune usam Java em seus sistemas.

Python

O Python registrou aumento de interesse por parte do mercado em 2017. Ela pode ser usada para tarefas de mineração de dados, aprendizagem de máquina, desenvolvimento web e desenvolvimento de software (como linguagem auxiliar nos dois últimos casos).

JavaScript

O JavaScript é usado por 80% dos desenvolvedores e 95% dos sites, o que o torna extremamente popular. Ele deve ganhar relevância, também, em dispositivos criados para a internet das coisas (IoT).

C++

Conhecida como mais difícil de aprender do que Python ou JavaScript, a linguagem C++ tem aplicações em desenvolvimento de jogos, criação de sistemas e aplicativos, firmware, drivers, entre outras. A demanda por C++ se manteve estável em 2017.

C#

Essa linguagem de programação da Microsoft roda na plataforma .NET e ela é importante para quem tem interesse em trabalhar com desenvolvimento de jogos.

PHP

O PHP é uma linguagem muito usada em desenvolvimento web, normalmente para adicionar funções ao HTML e também para interagir com bancos de dados em MySQL.

Perl

A Perl registrou queda de 3 mil postos de trabalho em 2017 e ficou em sétimo lugar no ranking de linguagens mais populares. Ela ainda é bastante usada por administradores de sistemas e redes.

Três linguagens com demanda crescente foram destacadas pelo Coding Dojo: Swift, R e Rust.