Estas são as 9 empresas que mais avançam em inteligência artificial

São Paulo – Um dos avanços mais recentes da inteligência artificial foi apresentado pelo Google nesta semana: um assistente virtual fazendo ligações para humanos. A Alphabet, dona do Google, é uma das empresas que compõem o que a futurista Amy Webb chama de “Big Nine”, as nove grandes companhias que lideram os avanços de inteligência artificial.

A IBM também já fez demonstrações marcantes nesse campo. O algoritmo da empresa já venceu um campeão de xadrez, Garry Kasparov, em 1997, e participou de um programa de perguntas e respostas contra humanos na TV em 2011.

Apesar de seis empresas do Big Nine serem americanas, Webb cita a China como o principal país com potencial para aprimoração da inteligência artificial. “Se os dados são o novo petróleo, qual país tem mais? A China é o país mais populoso do mundo”, afirmou a futurista durante o evento Future Of Everything, realizado em Nova York pelo Wall Street Journal.

As chinesas citadas por Webb são Alibaba, Baidu e Tencent. “A China tem uma visão diferente dos Estados Unidos sobre inteligência artificial e também sobre ética. Eles têm sistemas muito avançados de reconhecimento facial, por exemplo. A empresa SenseTime recebeu um grande investimento do Alibaba recentemente”, declarou.

No mesmo evento, Kasparov se disse mais preocupado com pessoas mal intencionadas pondo suas mãos em algoritmos avançados de inteligência artificial do que em uma revolução das máquinas. Ainda assim, para exemplificar o ritmo dos avanços nesse campo, ele cita que “qualquer aplicativo de xadrez para smartphone hoje já é mais sofisticado do que o Deep Blue [nome do supercomputador da IBM 21 anos atrás]”.

Veja a seguir a lista de empresas que compõem o Big Nine (separadas por país e não em ordem de importância).

Estados Unidos:

– Amazon

– Alphabet

– Apple

– Facebook

– IBM

– Microsoft

China:

– Alibaba Group

– Baidu

– Tencent