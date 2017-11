São Paulo – Três áreas serão especialmente impactadas pela tecnologia em 2018 no mercado brasileiro, de acordo com Marcelo Porto, presidente da IBM no país.

“Tem três segmentos em que o market share de qualquer empresa de tecnologia é ridículo no Brasil: agronegócio, saúde e educação”, disse Porto.

Para ele, apostar nesses segmentos pode garantir o crescimento de empresas do ramo. “O agronegócio é sólido neste país, a educação está passando por uma transformação e saúde é um segmento no qual podemos ajudar muito”, disse o presidente da IBM, ao indicar o futuro da empresa.

Com sua tecnologia de computação cognitiva chamada Watson, que visa auxiliar profissionais por meio de análise de grandes volumes de dados e tem interações em língua portuguesa, a companhia já atua hoje no hospital do Câncer Mãe de Deus, em Porto Alegre, para ajudar médicos a tomarem decisões com base em informações sobre o câncer. Ele contém mais de 15 milhões de dados científicos, incluindo 300 artigos e 200 estudos. Em breve, um hospital do Nordeste também irá adotar o Watson for Oncology no Brasil.

No setor de agronegócio, startups e empresas se posicionam como otimizadores de produção e lucratividade. Alguns exemplos são a Horus Aeronaves, a Promip e a AgroTools, que buscam extrair inteligência a partir de dados coletados com sensores, drones e câmeras.