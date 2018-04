Estas são as 20 linguagens de programação mais usadas

São Paulo – Está interessado em aprender a programar ou em expandir seus conhecimentos de TI? Anualmente, o Stack Overflow, site de perguntas e respostas usado por programadores em todo o mundo, lança um relatório indicando quais são as linguagens de programação mais usadas.

Na edição de 2018, mais de 100 mil programadores participaram do levantamento, que colocou o JavaScript como código mais utilizado. Diferentemente do Java (usado em apps para Android), o JavaScript permite a criação de elementos interativos em sites, o que o torna popular. Recentemente, o Google lançou um aplicativo grátis que visa ensinar a linguagem com pequenos jogos.

Apesar de o HTML ser uma linguagem de marcação, ela aparece em segundo lugar, seguida do CSS, ambas muito usadas em sites. Já o SQL é normalmente usado para lidar com um grande volume de dados, assim como o Python.

O Java aparece em quinto lugar no ranking, enquanto seu “rival”, Switf–usado em apps para iPhone–ficou em último lugar.

Muito usada em bancos, a linguagem Cobol não figurou no ranking, apesar da promessa de altos salários.

Quase 60% dos programadores que participaram da pesquisa se identificaram como desenvolvedores back-end, enquanto cerca de 20% se descreveram como desenvolvedores mobile. Fora isso, 30,1% dos participantes do levantamento disseram que trabalham com programação profissionalmente de zero a dois anos, 27,4%, de três a cinco anos, e 14,6% de seis a oito anos. No Brasil, os programadores participantes tinham, em média, 25 anos, enquanto o tempo de experiência média no setor era de oito anos.

O relatório traz uma série de dados sobre plataformas, bibliotecas e outras curiosidades sobre programadores. Você pode conferi-lo na íntegra, em inglês, aqui.

Veja a lista de linguagens de programação mais populares a seguir.

1.JavaScript

2.HTML

3.CSS

4.SQL

5.Java

6.Bash/Shell

7.Python

8.C#

9.PHP

10.C++

11.C

12.Typescript

13.Ruby

14.Swift

15.Assembly

16.Go

17.Objective-C

18.VB.NET

19.R

20.Matlab