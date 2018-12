Estas foram as principais buscas de 2018 no Google

São Paulo – O Google divulgou nesta quarta-feira (12) a sua lista de termos mais pesquisados em 2018. A Copa do Mundo, as Eleições 2018 e o, agora, presidente eleito Jair Bolsonaro foram os assuntos que mais geraram pesquisas brasileiras.

A greve dos caminhoneiros também aparece no ranking de principais acontecimentos do ano que fizeram a população se voltar ao Google para descobrir mais informações sobre os desdobramentos do movimento que parou o país.

No entretenimento, o programa da Rede Globo “Big Brother Brasil” foi o líder de pesquisas, enquanto o ator mais buscado foi Sylvester Stallone, em razão de uma notícia falsa que falava de sua morte. Vale reforçar: Stallone está vivo.

La Casa de Papel foi o seriado com mais registros de pesquisas. Ele também foi o mais comentado no Facebook em 2018.

Em tecnologia, os smartphones mais procurados do ano foram o Motorola One (primeiro em parceria com o Google), o iPhone X, o Zenfone 5, da Asus, o Moto G6 e o Moto G5.

Veja as listas completas de termos mais pesquisados do ano no buscador do Google.

Buscas

Copa do Mundo

Big Brother Brasil

Eleições 2018

Jair Bolsonaro

Horário de Brasília

Greve dos caminhoneiros

Luiz Inácio Lula da Silva

Fernando Haddad

Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

Stan Lee

Como fazer

Como fazer slime?

Como fazer figurinhas no Whatsapp?

Como fazer gasolina?

Como fazer crepioca?

Como fazer perguntas no Instagram?

Como fazer bacalhau?

Como fazer declaração de Imposto de Renda 2018?

Como fazer kefir?

Como fazer guacamole?

Como fazer pipoca doce?

O que é

O que é fascismo?

O que é intervenção militar?

O que é lúpulo?

O que é Ursal?

O que é Corpus Christi?

O que é chaira?

O que é afonia?

O que é momo?

O que é Encceja?

O que é tuberculose ganglionar?

Por quê?

Por que a guerra na Síria?

Por que votar no Bolsonaro?

Por que ou porque?

Por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa?

Por que Ibrahimovic não foi convocado?

Por que não votar em Bolsonaro?

Por que Nadja foi expulsa de A Fazenda?

Por que a série Lúcifer foi cancelada?

Por que o Amoedo não participa dos debates?

Por que quarta-feira de Cinzas?

Acontecimentos

Copa do Mundo

Eleições 2018

Greve dos caminhoneiros

Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

Campeonato brasileiro

Prisão do Lula

Horário de verão

Caso Vitória

Enem 2018

Julgamento do Lula

Celebridades

Sylvester Stallone

Pabllo Vittar

MC Loma

Meghan Markle

Roger Waters

Letícia Almeida

Douglas Sampaio

Tata Amaral

Cristiane Machado

Priscila Tossan

Séries

La Casa de Papel

Elite

Riverdale

Lucifer

The 100

O Mecanismo

The Good Doctor

3%

Westworld

Scandal

Programas de TV e novelas

Big Brother Brasil

Segundo Sol

O Outro Lado do Paraíso

Deus Salve o Rei

A Fazenda

O Tempo não Pára

The Voice Brasil

As Aventuras de Poliana

Orgulho e Paixão

Tempo de Amar

Tecnologia

Motorola One

iPhone X

Zenfone 5

Moto G6

Moto G5

Galaxy J7

Galaxy J4

Galaxy J5

Sarahah

iPhone 8 Plus

Esportistas

Kylian Mbappé

Philippe Coutinho

Henrique Dourado

Mohamed Salah

João Miranda

Roberto Firmino

Alisson Becker

Douglas Costa

Luka Modrić

Lyoto Machida

Times da série A

Flamengo

Palmeiras

Corinthians

São Paulo

Grêmio

Vasco da Gama

Cruzeiro

Santos

Internacional

Atlético Mineiro

Mortes

Stan Lee

Avicii

Mr. Catra

XXXTentacion

Marielle Franco

Nara Almeida

Vitória Gabrielly

Mac Miller

Eduardo Carneiro

Anthony Bourdain

Virou meme

Que Tiro Foi Esse

Fábio Assunção

É verdade esse bilhete

Jair Bolsonaro

Neymar Jr.

Copa do Mundo

Dia do Amigo

Lula

Pikachu

Akon

Filmes

A Freira

Deadpool 2

Pantera Negra

Vingadores: Guerra Infinita

Venom

Bohemian Rhapsody

Um Lugar Silencioso

Nasce uma Estrela

Os Incríveis 2

Cinquenta Tons de Liberdade

Música (Letras)

Era uma Vez

Que Tiro Foi Esse

Dona Maria

Vai Malandra

O Sol

Bohemian Rhapsody

Mostra Tua Força, Brasil

Notificação Preferida

Mulherão da Porra

Ousado Amor