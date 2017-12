Estas foram as principais buscas de 2017 no Google

São Paulo — Com a proximidade do final de 2017, o Google divulga a lista de principais buscas e assuntos de 2017. A empresa divulgou uma lista local com aquilo que mais chamou a atenção dos brasileiros na internet.

O termo mais buscado do ano foi o reality show da Rede Globo Big Brother Brasil. A tabela do campeonato brasileiro vem em segundo lugar, seguida do Enem.

Além da lista de termos, o Google divulgou informações como tutoriais mais buscados (com liderança de “como fazer ovo de Páscoa?”), dúvidas mais frequentes (“O que é pangolim?”), entre outras coisas. Veja abaixo os rankings divulgados hoje pelo Google.

Brasil

Buscas

Big Brother Brasil Tabela do Brasileirão Enem Marcelo Rezende O Chamado FGTS Sisu Furacão Irma Despacito A Fazenda

Como fazer?

Como fazer ovo de páscoa? Como fazer jejum intermitente? Como fazer crepioca? Como fazer bacalhau? Como fazer spinner? Como fazer enquete no Instagram? Como fazer declaração do Imposto de Renda? Como fazer kefir? Como fazer slime? Como fazer queijo muçarela?

O que é?

O que é pangolim? O que é Sarahah? O que é TBT? O que é um ábaco? O que é sororidade? O que é Páscoa? O que é hand spinner? O que é um diplomata? O que é despacito? O que é Valentine’s Day?

Por quê?

Por que o Brasil não está na Copa das Confederações? Por que Zeca vai ser preso? Por que o Evaristo saiu do Jornal Hoje? Por que Claudia Leitte saiu do The Voice? Por que Pedro Bial saiu do BBB? Por que o Marcos saiu do BBB? Por que não comer carne na Sexta-Feira Santa? Por que no Brasil não tem furacão? Por que os furacões recebem nomes femininos? Por que a Catalunha quer se separar da Espanha?

Acontecimentos

Brasileirão Furacão Irma Copa do Brasil Coreia do Norte Rock in Rio Copa das Confederações Carnaval Copa Libertadores Oscar Copa São Paulo de Futebol Júnior

Personalidades

William Waack José Mayer Léo Stronda Fábio Assunção Pabllo Vittar Marcos Harter Emilly Araújo Elettra Lamborghini Daniela Araújo Eike Batista

Perdas

Marcelo Rezende Márcia Cabrita Chester Bennington Teori Zavascki Chris Cornell Marisa Letícia Marcos Tumura Jerry Adriani Lil Peep Paulo Silvino

Filmes

It: A Coisa Velozes e Furiosos 8 Liga da Justiça Logan Mulher-Maravilha Cinquenta Tons Mais Escuros A Cabana La La Land – Cantando Estações Meu Malvado Favorito 3 Thor: Ragnarok

Programas e Séries

Big Brother Brasil A Fazenda A Força do Querer 13 Reasons Why A Lei do Amor Rock Story Dragon Ball Super Galinha Pintadinha Carinha de Anjo Game of Thrones

Músicas

Despacito Deu Onda Trem-Bala Paradinha Vai Embrazando Despedida Rap Lord Shape of You Olha a Explosão Sua Cara

Times da Série A

Flamengo Corinthians Palmeiras São Paulo Grêmio Vasco da Gama Santos Cruzeiro Atlético Mineiro Botafogo

Tecnologia

iPhone 8 Sarahah iPhone X Moto G5 Moto G5 Plus Android Device Manager Moto G4 Plus Moto G4 Zenfone 4 J7 Prime

Global

Buscas

Hurricane Irma iPhone 8 iPhone X Matt Lauer Meghan Markle 13 Reasons Why Tom Petty Fidget Spinner Chester Bennington India National Cricket Team

TV Shows

Stranger Things 13 Reasons Why Big Brother Brasil Game of Thrones Iron Fist Bigg Boss Riverdale American Gods The Kapil Sharma Show Mindhunter

Músicas