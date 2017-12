Esta será a arma secreta dos melhores smartphones Android de 2018

São Paulo – Os melhores smartphones Android de 2018 já têm uma arma secreta: o novo processador Snapdragon 845, da Qualcomm.

Atualmente, empresas de benchmark, como a AnTuTu, apontam o iPhone 8 Plus como o aparelho com melhor performance disponível no mercado global. O Snapdragon 845 pode alterar esse ranking.

O processador usa litografia (distância entre transistores) de 10 nanômetros e a Qualcomm tornou-o octa-core, com núcleos de arquitetura Kryo (Cortex-A75 e Cortex-A53). Aliado a um novo modem móvel, os chips poderão viabilizar conexão de alta velocidade em redes adequadas.

A Xiaomi, fabricante chinesa de smartphones que entrou e saiu do mercado brasileiro entre 2015 e 2016, anunciou que usará o novo processador em seus aparelhos. Rumores indicam que ele pode ser o coração do Galaxy S9, da Samsung, apesar de a fabricante ter lançado no Brasil somente versões do seu dispositivo topo de linha com processador de fabricação própria, os Exynos.

Empresas como Sony, Asus, Motorola e LG costumam usar os processadores da Qualcomm no mercado brasileiro.

O Snapdragon 845 também será usado em notebooks com sistema Windows 10.