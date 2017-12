Esta foi a estratégia do iFood para ter uma Black Friday épica

São Paulo – A Black Friday rendeu ao iFood recordes em sua operação. O crescimento do mês de novembro é especial, com aumento de 208% em relação ao mesmo mês de 2016.

Parte desse sucesso vem por conta de mudanças nas promoções da Black Friday 2017—e parte vem por conta da presença e do contato mais estreito entre a equipe do aplicativo e funcionários, donos e profissionais de restaurantes.

Neste ano, a Black Friday do iFood teve duas etapas. A primeira etapa deu descontos de 30% e foi do dia 1º ao dia 13 de novembro. Do dia 14 ao dia 26 (período dentro do qual aconteceu a Black Friday) os descontos chegaram a 50%.

“Quem dá o desconto é o restaurante. Para isso acontecer, é preciso um grau de confiança de que haverá um bom volume de vendas”, diz ao site EXAME Bruno Pirin, gerente de CRM do iFood.

Esse é um trabalho de longo prazo no qual o iFood vem se empenhando. “Trabalhamos com uma equipe mais especializada em cuidar dos parceiros e a garantia de entrega de volume de vendas para esses parceiros”, explica. “Era preciso promocionar pratos de interesse do consumidor.”

O domingo 19 de novembro foi o melhor domingo da história do iFood. Foram 14 pedidos por segundo, 50 mil clientes online e 300 buscas realizadas por segundo. Foram necessários 150 servidores online para evitar quedas e instabilidade.