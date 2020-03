Está de quarentena? Saiba como ver Netflix com amigos à distância

Em tempos de coronavírus no Brasil, grande parte dos brasileiros está de quarentena, sem sair de casa ou saindo o mínimo de vezes possível. Com isso, o entretenimento doméstico é a solução. Ver filmes e séries, porém, pode se tornar uma atividade solitária. No entanto, não precisa ser assim: quem vê vídeos da Netflix pelo computador pode instalar no navegador Google Chrome uma extensão chamada “Netflix Party”.

Com esse aplicativo gratuito, o usuário pode assistir a filmes ou séries à distância junto com outra pessoa – desde que ela também tenha o software instalado.

Além de sincronizar a reprodução dos vídeos nos computadores das duas (ou mais) pessoas, o aplicativo oferece um campo de bate-papo

Ao iniciar a reprodução de um filme ou episódio de seriado, é possível compartilhar com amigos um link para uma sala virtual na qual podem ver o vídeo junto com você.

