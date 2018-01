Esta academia permite malhar em realidade virtual

Já pensou em malhar em uma academia que te proporciona uma imersão completa em realidade virtual? É exatamente isso que a Black Box VR promete. A academia é a primeira full-fitness do mundo com experiência em VR.

De acordo com a descrição do site da marca, você entra em uma academia de Black Box VR e “se joga” em uma nova maneira de se exercitar. A experiência, ainda segundo a plataforma, “fará com que você nunca mais queira visitar uma academia “normal” novamente”.

Funciona assim: a intensidade da experiência é construída em torno da capacidade de quem usa os óculos. Os módulos de aprendizagem de máquinas o levam de forma inteligente e individual (sua velocidade, força e resistência reais irão ajudá-lo a ganhar) para onde você está e para onde você quer chegar futuramente.

O que acha da tecnologia? Conseguiria encarar uma academia assim? Deixe um comentário.