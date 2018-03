Escola finlandesa testa robôs educadores

Tampere, Finlândia – Elias, o novo professor de língua em uma escola primária finlandesa, tem uma paciência infinita para a repetição, nunca faz um aluno se sentir envergonhado por fazer uma pergunta e pode até fazer a dança “Gangnam Style”. Elias também é um robô.

A máquina de ensino de línguas compreende um robô humanóide e uma aplicação móvel, um dos quatro robôs de um programa piloto em escolas primárias na cidade de Tampere.

O robô é capaz de entender e falar 23 idiomas e é equipado com software que permite entender as necessidades dos alunos e ajuda a incentivar o aprendizado. Neste piloto, no entanto, ele se comunica apenas em inglês, finlandês e alemão.

O robô reconhece os níveis de habilidade do aluno e ajusta suas perguntas de acordo. Também dá feedback aos professores sobre os possíveis problemas de um aluno.

Alguns dos professores humanos que trabalharam com a tecnologia veem isso como uma nova maneira de envolver as crianças no aprendizado.

“Eu acho que no novo currículo a ideia principal é envolver as crianças e motivá-las e torná-las ativas. Eu vejo Elias como uma das ferramentas para levar diferentes tipos de prática e diferentes tipos de atividades para a sala de aula”, disse à Reuters a professora Riika Kolunsarka.

Elias, o robô de linguagem, com cerca de 30 centímetros de altura, é baseado no robô humanóide interativo NAO da SoftBank, com software desenvolvido pela Utelias, um desenvolvedor de software educacional para robôs sociais.

O robô Maths -apelidado de OVObot- que é uma pequena máquina azul em torno de 25 cm (10 polegadas) de altura e se parece com uma coruja, foi desenvolvido pela finlandesa AI Robots.

O objetivo do projeto piloto é verificar se esses robôs podem melhorar a qualidade do ensino, com um dos robôs Elias e três dos OVObots implantados nas escolas. Os OVObots serão testados por um ano, enquanto a escola comprou o robô Elias, para que seu uso continue por mais tempo.

Usar robôs em salas de aula não é novidade -robôs de ensino têm sido usados no Oriente Médio, na Ásia e nos Estados Unidos nos últimos anos, mas tecnologias modernas como serviços em nuvem e impressão 3D estão permitindo que empresas start-up entrem no setor.

“Bem, é divertido, interessante e excitante, e estou um pouco chocado”, disse o estudante Abisha Jinia à Reuters, dando seu veredicto sobre Elias, o robô linguístico.

Apesar de suas habilidades linguísticas e de matemática, a incapacidade dos robôs em manter a disciplina das crianças em sala de aula significa que, pelo menos por enquanto, o trabalho dos professores humanos está assegurado.