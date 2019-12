Escola de tecnologia oferece bolsas de estudo para jogadores de The Sims

São Paulo – A escola de programação espanhola Ironhack oferece 800 mil euros (3,8 milhões de reais) em bolsas de estudos para jogadores de The Sims, game da Electronic Arts.

Serão oferecidas 400 bolsas de estudos para cursos de desenvolvimento web, design de interface (UX/UI) e análise de dados da Ironhack, que tem unidade na cidade de São Paulo. Os descontos variam de 3.500 e 9.000 reais para cursos realizados no Brasil. Porém, é possível, também, concorrer a bolsas em outros países. A Ironhack possui unidades em Madrid, Barcelona, Berlim, Paris, Miami, Cidade do México, Amsterdã, Lisboa. As inscrições devem ser feitas por meio deste link até 17 de dezembro.

A seleção dos bolsistas será por meio de uma prova com conteúdos básicos sobre a área de interesse do aluno. Os aprovados passarão, ainda, por uma entrevista presencial ou online que acontecerá até 24 de janeiro de 2020. Os resultados serão divulgados ao final de janeiro.

A Ironhack oferece cursos com duração de 10 semanas (de segunda a sexta) ou 28 semanas (três dias por semana).

A iniciativa de oferece bolsas de estudos no jogo The Sims acontece durante a etapa de lançamento do pacote de expansão do jogo chamada Discover University, na qual os jogadores podem inscrever personagens em cursos de tecnologia.