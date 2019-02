Eric Schmidt escreve guia para mudar do iPhone para o Android

O presidente do conselho e ex-CEO do Google Eric Schmidt escreveu na noite de ontem (24) um guia de 900 palavras em seu perfil no Google+ mostrando como deixar o iPhone de lado e passar a usar um smartphone com sistema Android. O manual ensina a encontrar aplicativos, sincronizar múisicas, inserir o chip da sua operadora e a vincular a conta Google ao novo aparelho.

“Muitos dos meus amigos com iPhones estão migrando para o Android”, disse o executivo.”Os novos smartphones topo de linha da Samsung (Galaxy S4), Motorola (Droid Ultra), e o Nexus 5 têm telas melhores, são mais rápidos, e têm uma interface muito mais intuitiva. Eles são ótimos presentes de Natal para donos de iPhones!”

Para finalizar, o executivo escreve: “Lembrem-se de usar o Chrome e não o Safari, é mais seguro e melhor em tantos sentidos. E é gratuito”.

Em maio deste ano, o Google anunciou que foram registradas 900 milhões de ativações de aparelhos com sistema Android no mundo.