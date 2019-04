Entenda como a nuvem pode ajudar a conectar redes corporativas

Com escritórios e filiais em diversos locais, as empresas precisam estar conectadas por meio de redes corporativas. Elas costumavam funcionar por meio de redes MPLS, em que roteadores conectam sites remotos a uma matriz, onde estão concentrados os servidores de aplicações corporativas e a saída Internet.

Mas, em um mundo onde cada vez mais as aplicações e informações estão na nuvem, as redes evoluíram. Assim surgiu a SD-WAN, uma solução que facilita a colaboração e a mobilidade, com economia e segurança. Entenda, no vídeo abaixo, como funciona essa nova forma das empresas se conectarem.