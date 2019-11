Empresas que vendem celulares usados participam da Black Friday 2019

São Paulo – Smartphones estão entre a principal procura dos internautas durante a Black Friday de 2019, de acordo com a pesquisa da empresa MindMiners em parceria com a Samsung. E as lojas de revenda também estão com promoções: empresas como a Trocafone e a Yesfurbe, conhecidas por revenderem aparelhos eletrônicos seminovos por preços mais baixos, estão com ofertas de 40% até 80% durante a semana mais consumista do ano.

No caso da Trocafone, que é uma empresa estabelecida no mercado nacional desde 2010 e especializada em revender celulares e tablets pouco usados, diversos aparelhos celulares muito procurados pelos brasileiros estarão com um desconto de até 40% em seu preço. Alguns dos modelos participantes da promoção são: Motorola Moto G4, iPhone 5s, iPhone 7, Galaxy S7, Galaxy S8 e Galaxy Note 9. A intenção da empresa, com a nova campanha, é triplicar seu número de vendas em comparação aos resultados de 2018.

Com a alta demanda dos usuários por celulares, especialmente nesse período, a Trocafone se estabeleceu como uma empresa de grande estoque, procurando sempre se abastecer com aparelhos muito procurados pelos clientes. Guillermo Freire, CEO da companhia, aconselha os clientes a procurarem com antecedência o que desejam, pois os produtos esgotam rapidamente: “Apesar do significativo aumento em nosso estoque, recomendamos a compra antecipada para garantir a aquisição do produto com desconto”, disse Freire em nota. A empresa disponibiliza 90 dias de garantia em cada venda, e a promoção é válida apenas nessa sexta-feira, 29.

Outra loja que estará aumentando seus descontos para a Black Friday é a plataforma digital Yesfurbe, plataforma fundada em 2018 para incentivar o consumo sustentável de aparelhos eletrônicos. Durante o ano todo, a Yesfurbe mantém um desconto de 30% nos aparelhos considerados seminovos; durante a Black Friday de 2019, os mesmos produtos estarão com descontos de até 80% – mais de 300 produtos de seu catálogo terão uma redução de até 50% no valor original.

E isso não é tudo: os consumidores também podem oferecer algum eletrônico antigo para a loja, como parte do pagamento do produto que está sendo comprado. A Yesfurbe, diferentemente da Trocafone, também realiza a venda de produtos refabricados e reparados em seu centro próprio de reparos. A promoção tem duração até o mês de novembro terminar, ou até o estoque de aparelhos se encerrar. Confira aqui os produtos com desconto da loja, entre eles, iPhones, Motos Gs e Galaxys.