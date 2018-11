Empresas de telefonia focam em migração para pós-pago

São Paulo – As empresas de telefonia brasileiras estão consolidando a migração de suas bases de clientes dos planos pré-pagos para planos controle ou pós-pagos, já que os assinantes pagam mais que os usuários que carregam créditos nos aparelhos.

Segundo a Teleco, na comparação entre o terceiro trimestre de 2017 e o de 2018, a Vivo perdeu cerca de 1,8 milhão de clientes no segmento pré-pago, seguida pela TIM, com 870 mil usuários a menos. Claro e Oi seguem a lista com perda de 522 mil e 322 mil clientes, respectivamente.

Com isso, dado o total de clientes, a Claro superou a TIM e agora é a operadora com maior número de clientes no pré-pago.

Já no pós-pago, a Vivo lidera a aquisição de novos clientes, com 457 mil a mais, seguida de perto pela TIM (430 mil), Claro (331 mil) e Oi (316 mil). O lucro da Vivo no trimestre foi de 3,2 milhões de reais. Os dados desconsideram as aquisições M2M (comunicação máquina a máquina).