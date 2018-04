Empresas de joias dos EUA se unem à IBM em plataforma blockchain

Firmas de diamantes e ouro, incluindo a Richline, da Berkshire Hathaway, se juntaram à IBM para desenvolver tecnologia blockchain para rastrear a origem de joias e garantir que tenham origem ética, disseram as empresas em quinta-feira.

A iniciativa conjunta apelidada TrustChain tem como objetivo facilitar para os consumidores rastrear diamantes e metais preciosos através das várias etapas da cadeia de fornecimento até se tornarem peças acabadas, disseram as empresas.

A tecnologia inicialmente ajudará a rastrear seis estilos de anéis de noivado de diamante e ouro e deve estar disponível para consumidores até o fim de 2018, disseram as empresas.

Outras empresas envolvidas na iniciativa incluem a refinaria de metais preciosos Asahi Refining, a joalheria Helzberg Diamonds, a fornecedora de metais preciosos LeachGarner e a fornecedora terceirizada de verificação UL.

O blockchain, que surgiu primeiro como um sistema por trás da criptomoeda bitcoin, é um banco de dados compartilhado que é mantido por uma rede de computadores conectados à internet.

Por tornar mais fácil para várias partes criar e atualizar conjuntamente registros à prova de adulteração, as empresas envolvidas no projeto acreditam que a tecnologia é adequada para rastrear e comprovar de maneira segura e eficiente a origem e o fornecimento ético de joias.

O Richline já havia tentado criar um banco de dados semelhante usando tecnologia diferente, mas o processo era muito manual e propenso a imprecisões, disse Mark Hanna, diretor de marketing da empresa.

“Sempre fomos muito interessados nisso, mas não havia a plataforma certa”, disse Hanna. “Então veio o blockchain.”

A plataforma TrustChain foi testada na semana passada para rastrear a proveniência de um anel de diamantes em toda a cadeia de suprimentos.

Outras empresas do setor começaram a explorar a tecnologia blockchain. A De Beers, unidade de diamantes da Anglo American, disse em janeiro que pretende criar um blockchain para rastrear toda vez que pedras preciosas trocam de mãos a partir do momento em que são extraídas do solo.

Empresas de outros setores também têm procurado adaptar o blockchain para ajudar a simplificar e reduzir os custos de alguns dos seus processos de dados.

O gerenciamento da cadeia de suprimentos é uma das áreas em que as empresas acreditam que o blockchain é mais promissor, pois envolve várias partes e ainda é muito manual.

A IBM também está trabalhando com grandes empresas de varejo de alimentos em uma plataforma blockchain para ajudar a rastrear cadeias de suprimento de alimentos e melhorar a segurança.