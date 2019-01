Empresário japonês bate recorde no Twitter ao prometer prêmio milionário

São Paulo — O bilionário japonês Yusaku Maezawa é o novo campeão de retweets no Twitter. O fundador da rede de lojas de roupas Zozotown viu uma de suas publicações recentes ser compartilhada mais de 5,5 milhões de vezes na rede social entre os dias 5 e 7 de janeiro. O número supera (e por muito) o recorde anterior, de 3,8 milhões de retweets em uma mensagem de um usuário que pediu para a rede de fast food Wendy’s nuggets de graça por um ano.

Maezawa causou tamanha comoção ao prometer aos seus seguidores dar 100 milhões de ienes (cerca de 3,4 milhões de reais) em dinheiro para 100 pessoas que republicassem o tweet em suas contas e o seguissem. O motivo para a celebração foi o sucesso da promoção de fim ano da marca de roupas. O executivo já encerrou as inscrições, mas não voltou atrás na promessa e disse que entrará em contato com os vencedores do sorteio na terça-feira.

O recorde anterior de publicação com mais retweets foi estabelecido em abril de 2017 por um usuário bem menos conhecido, que queria apenas comer nuggets de graça. Antes dele, a detentora do marco foi a apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres, que publicou a famosa selfie do Oscar com outros atores e atrizes famosos — uma ação de marketing da fabricante de eletrônicos Samsung, como foi descoberto mais tarde.

Yusaku Maezawa é considerado uma das 20 pessoas mais ricas do Japão, com fortuna estimada em 2,9 bilhões de dólares, segundo a Forbes. O empresário se tornou mais conhecido fora do país depois que foi anunciado como o primeiro homem que viajará para a Lua com a SpaceX, empresa do também bilionário Elon Musk.