Empresa por trás do Tinder lança app para seus amigos paquerarem por você

São Paulo — Responsável pelos mais populares apps de namoro nos smartphones, o Match Group anunciou mais uma empreitada no ramo. Feito em parceria com a empresa de mídia digital Betches, o novo app Ship, gratuito e por ora apenas para iOS, é basicamente um Tinder, mas que deixa amigos “paquerarem” por você.

O conceito é simples: o dono do perfil não é o único responsável por deslizar pelos potenciais “matches” (as outras pessoas cadastradas no app). O usuário que está em busca de um par é quem precisa se registrar. Mas ele também deverá definir um grupo de outros usuários — de preferência seus amigos — que deverá ajudá-lo na procura.

Como nota o The Verge, mesmo quem já namora pode participar dessa busca e se cadastrar no app, mas para ser parte do “Crew” do amigo solteiro. A ideia, segundo a reportagem, é aproveitar a vontade que as pessoas têm de “deslizar com os amigos” — o que inclusive motivou o Match Group a lançar uma versão do Tinder para Apple TV recentemente.

O grupo de amigos é quem fica responsável por deslizar pelos perfis de outros usuários no app, definidos com base nas preferências do dono da conta. Se conseguirem uma combinação, os membros do grupo poderão conversar com o amigo sobre o “match” em um chat coletivo no Ship.

A tecnologia por trás do aplicativo é do Match Group, que tem experiência de sobra no ramo graças aos seus outros apps, como o próprio Tinder e o OkCupid. Mas o responsável pelo visual e pela promoção do Ship é a Betches, que coseuntrola um portal de estilo de vida feminino, um perfil no Instagram com 6,4 milhões de seguidores e um podcast. Por isso, espera-se que o app tenha mais sucesso se popularizando do que outros nomes que tentaram a sorte antes.

O Ship está disponível apenas para iOS e nos EUA. Ainda não há previsão de chegada de uma versão para Android e nem de estreia em território brasileiro.